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الدحيل يتجاوز الشباب ويتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا

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بات الدحيل القطري على بعد خطوة واحدة فقط من التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا بعدما تجاوز الشباب السعودي بصعوبة.

AFP

نجح الدحيل القطري في الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور عندما تغلب على الشباب السعودي 2-1 اليوم الخميس في ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بلا أهداف لتبقى جميع الاحتمالات ممكنة في النصف الثاني.

وتمكن الكيني أولونغا نجم الدحيل من منح فريقه التقدم في وقت متأخر (77) قبل أن يبصم بنفسه على هدف تأكيد الفوز قبل خمس دقائق من نهاية المواجهة.

ومنح سعيد الربيعي الشباب هدف تذليل الفارق في الوقت بدل الضائع 90+3 لكن ذلك لم يكن كافياً لتجنب الهزيمة.

وسينتظر الدحيل في نصف النهائي الفائز من لقاء الهلال السعودي وفولاد الإيراني الذي يقام اليوم الخميس.

ويقدم الدحيل مستويات مميزة هذا الموسم مع مدربه الأرجنتيني كريسبو إذ يتصدر الدوري القطري أيضاً بفارق نقطة عن ملاحقه العربي.

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