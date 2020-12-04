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دوري أبطال آسيا

التعادل يحسم مواجهة سيدني ويوكوهاما

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تعادل سيدني إف سي الأسترالي مع يوكوهاما الياباني بهدف لمثله ضمن مباريات المجموعة الثامنة لدوري أبطال آسيا.

AFP

وافتتح الفريق الياباني المتصدر لمجموعته والذي ضمن التأهل مسبقا التسجيل في الدقيقة 18 عن طريق يوكي سانيتو ثم جاء الرد من الفريق الأسترالي عند الدقيقة 29 بهدف حمل توقيع ترينت بوهاغيار لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي في آخر مباراة لسيدني إف سي الذي ودّع المنافسات.

وضمن ذات المجموعة، حقق جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي فوزاً شرفياً على شنغهاي الصيني المتأهل إلى دور الـ16 بهدفين نظيفين.

وسجّل هدفي الفريق الكوري الجنوبي كيو سيونغ جو (16) و(32 من ركلة جزاء).

وتصدّر يوكوهاما المجموعة برصيد 13 نقطة بفارق أربع نقاط عن شنغهاي الثاني (9 نقاط) وست نقاط عن جيونبوك الثالث (7 نقاط) في حين حلّ سيدني في مؤخرة الترتيب برصيد 5 نقاط.

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