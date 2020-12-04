التعادل يحسم مواجهة سيدني ويوكوهاما

وافتتح الفريق الياباني المتصدر لمجموعته والذي ضمن التأهل مسبقا التسجيل في الدقيقة 18 عن طريق يوكي سانيتو ثم جاء الرد من الفريق الأسترالي عند الدقيقة 29 بهدف حمل توقيع ترينت بوهاغيار لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي في آخر مباراة لسيدني إف سي الذي ودّع المنافسات.

وضمن ذات المجموعة، حقق جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي فوزاً شرفياً على شنغهاي الصيني المتأهل إلى دور الـ16 بهدفين نظيفين.

وسجّل هدفي الفريق الكوري الجنوبي كيو سيونغ جو (16) و(32 من ركلة جزاء).

وتصدّر يوكوهاما المجموعة برصيد 13 نقطة بفارق أربع نقاط عن شنغهاي الثاني (9 نقاط) وست نقاط عن جيونبوك الثالث (7 نقاط) في حين حلّ سيدني في مؤخرة الترتيب برصيد 5 نقاط.