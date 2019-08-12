الاتحاد السعودي يجدد الفوز على ذوب آهن ويبلغ ربع النهائي

وكان الاتحاد فاز ذهاباً بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت في دبي.

وسجل الأرجنتيني إيميليانو فيكيو (45) ومحمد باقر صيدقي (54 خطأ في مرمى فريقه) والبرازيلي رومارينيو (64 و70) أهداف الاتحاد، والتشيلي لويس خيمينيز (53 خطأ في مرمى فريقه) وهادي محمدي (72) والنيجيري ماكي كريسانتوس (83) أهداف ذوب آهن.

وتخوض الأندية السعودية والإيرانية مواجهاتها المباشرة في المسابقة القارية على أرض محايدة نظراً لانقطاع العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران.

ويلتقي الاتحاد الفائز في المواجهة المرتقبة بين القطبين السعوديين الهلال والأهلي.