الاتحاد الآسيوي يقرر إقامة نهائي دوري أبطال آسيا 2021 في السعودية

وجاء في بيان الاتحاد الآسيوي للعبة "يقام ربع نهائي وقبل نهائي دوري أبطال آسيا 2021 لمنطقة الغرب، إلى جانب نهائي البطولة في السعودية، وذلك بانتظار تأكيد المكتب التنفيذي في الاتحاد على قرار لجنة المسابقات الذي صدر يوم 18 آب/أغسطس 2018 بخصوص استضافة مباريات الأدوار الإقصائية بنظام التجمع".

وأضاف البيان: "وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر بتاريخ 5 تموز/يوليو إقامة جميع مباريات الأدوار الإقصائية من جولة واحدة في دوري أبطال آسيا 2021، وسوف يقام الدورين ربع النهائي وقبل النهائي خلال الفترة من 16 إلى 19 تشرين الأول/أكتوبر، على أن تجري المباراة النهائية يوم 23 تشرين الثاني/نوفمبر. وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر سابقاً اختيار الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم من أجل استضافة مباريات ربع نهائي وقبل نهائي منطقة الشرق، وذلك في جيونجو خلال الفترة من 17 إلى 20 تشرين الأول/أكتوبر".