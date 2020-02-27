الاتحاد الآسيوي يعلن عن قرارات هامة بسبب كورونا

وأشار الاتحاد في بيان إلى إرجاء ست مباريات في منطقتي غرب وشرق آسيا، أبرزها في الثاني من آذار/مارس بين الوحدة الإماراتي واستقلال طهران (المجموعة الأولى)، بيرسيبوليس الإيراني والتعاون السعودي (المجموعة الثالثة)، والثالث منه بين شباب الأهلي دبي وشهر خودرو الإيراني (الثانية) وسيباهان الإيراني والنصر السعودي (الرابعة).

كما طال الإرجاء أيضا مباراة مقررة بين أف سي سيول الكوري الجنوبي وشيانغراي التايلاندي (الأربعاء الرابع من آذار/مارس)، والنصر السعودي وسيباهان الإيراني (في الجولة الرابعة في السادس من نيسان/أبريل).

وكانت الأطراف المعنية قد أعلنت في وقت سابق عن إرجاء مباريات.

وأوضح الأمين العام للاتحاد الإماراتي محمد الظاهري ان إرجاء مباراتي الوحدة وشباب الأهلي جاء بعد "مخاطبة الاتحاد الآسيوي وابلاغه رسميا بالتدابير التي اتخذتها دولة الامارات العربية المتحدة سواء قرار وزارة الخارجية والتعاون الدولي بمنع السفر إلى بعض الدول وكذلك قرار هيئة الطيران المدني بشأن تعليق الرحلات من وإلى بعض الدول".

وتعد إيران أكثر الدول تضررا بالفيروس في الشرق الأوسط، واتخذت دول عدة في جوارها قرارات بمنع السفر إليها أو وقف الرحلات الجوية، وصولا إلى فرض حجر صحي على الآتين منها.

وكان من المقرر أن يلعب الوحدة مع استقلال طهران الاثنين في أبوظبي، وشباب الأهلي مع شهر خودرو الثلاثاء في دبي.

وأعلن التعاون موافقة الاتحاد الآسيوي "على طلب إدارة النادي بتأجيل مواجهة التعاون مع بيرسيبوليس الاثنين" والتي كانت مقررة في دبي.

أما مباراة النصر وسيباهان فكان من المقرر أن تقام في البحرين قبل أن تعتذر الأخيرة عن الاستضافة، لتنقل إلى طشقند، قبل إرجائها بالكامل.

وأثّر انتشار فيروس كورونا سلبا على أحداث رياضية عدة حول العالم لاسيما في قارتي آسيا حيث ظهر الفيروس بداية في الصين قبل أن يتمدد إلى دول مثل كوريا الجنوبية واليابان وإيران والبحرين والكويت وغيرها، وصولا إلى أوروبا حيث تعد إيطاليا من الدول الأكثر تضررا.

وكان الاتحاد القاري قد أرجأ بداية مباريات الأندية الصينية في المسابقة الآسيوية الأم. وسجلت حتى الآن في الصين وفاة نحو 2800 شخص، بينما أعلنت إيران صباح الخميس ارتفاع عدد الوفيات إلى 22.

وفي ظل هذه المخاوف، أكد الاتحاد الآسيوي في بيانه أنه "سيدعو إلى اجتماعات طارئة إضافية مع ممثلي الدول الأعضاء وبطولاتها الوطنية من منطقتي الشرق والغرب الأسبوع المقبل، مع مواصلته إدارة التأثير العالمي لتفشي فيروس كوفيد-19".

وأشار الاتحاد إلى أن اجتماع ممثلي الشرق سيعقد في السابع من آذار/مارس، على أن يليه في اليوم التالي اجتماع ممثلي الغرب. ويقام الاجتماعان في العاصمة الماليزية كوالالمبور التي يتخذها الاتحاد مقرا له.

وقال الأمين العام للاتحاد داتو ويندسور جون "هذه ظروف غير مسبوقة وتفرض تحديات كبيرة، لكن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعمل بلا كلل لمراقبة الوضع، بما يشمل قيود السفر المتعددة، مع تواصله الدائم مع الدول الأعضاء والبطولات الوطنية والأندية".

وفي سياق متصل، أشار الاتحاد القاري إلى أنه على تواصل مع نظيره الدولي (فيفا) "لتقييم التأثير المحتمل على المباريات المقبلة في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، والتي من المقرر أن تقام في آذار/مارس المقبل".

