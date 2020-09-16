الأهلي يسعى لتأكيد مستواه أمام الشرطة

يتطلع أحد أبرز ممثلي كرة القدم السعودية في المسابقة القارية الأهلي إلى التأكيد بأنه يستحق التأهل إلى الدور الثاني عن المجموعة الأولى، وذلك عندما يواجه الشرطة العراقي على ملعب خليفة الدولي بالدوحة.

وضمن الأهلي تأهله الإثنين بفوزه على الشرطة 1-صفر، لتنحصر بذلك البطاقة الثانية بين الأخير واستقلال طهران الإيراني بعدما أعلن الوحدة الإماراتي انسحابه من البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوفه.

رغم الظروف الصعبة التي تعرض لها الأهلي في الفترة الماضية، إلا أنه استطاع تجاوزها وبات أول فريق يضمن تأهله إلى ثمن النهائي.

وعانى الأهلي من عدة مشاكل بعد عودة النشاط الرياضي، كان آخرها إصابة البوسني إلفيس ساريتش وياسر المسيليم قبل انطلاق البطولة بأيام معدودة، قبل أن يتعرض لاعبه الجديد حسن القيد لإصابة في المباراة الماضية أمام الشرطة ولم يكمل المواجهة التي حسمت لفريقه بهدف في الدقائق الأخيرة من الألماني ماركو مارين.

وأثار المهاجم السوري عمر السومة عقب الفوز على الشرطة الشكوك حول استمراره مع الأهلي في الموسم المقبل، متحدثا عن "غموض" بشأن مستقبله مع الفريق و"ظروف عائلية" يسعى إلى تجاوزها، وأن "هناك عروضا لكن الحديث عنها سابق لأوانه".

في المقابل، يبدو أن مشكلة الجزائري يوسف بلايلي في طريقها للانفراج، حيث أكد والد اللاعب رغبة ابنه في العودة إلى الأهلي وإكمال عقده مع الفريق حيث تبقى منه سنتان.

وقال في تصريحات تلفزيونية "يوسف ما زال مرتبطا بعقد مع الأهلي، وهو مقتنع ولديه الرغبة في استكمال عقده بعدما تعافى من فيروس كورونا"، مضيفا "ما قيل عن رغبة يوسف في عدم استكمال عقده مع الأهلي غير صحيح، وظروف كورونا هي السبب وراء عدم سفره إلى السعودية".

ورغم تأهل الأهلي، إلا أنه سيدخل المباراة برغبة الفوز أو التعادل على أقل تقدير ليضمن صدارة المجموعة الأولى وانتظار وصيف المجموعة الثانية في ثمن النهائي.

ومن المتوقع أن يجري مدربه الصربي فلادان ميلوييفيتش بعض التغييرات الطفيفة على التشكيلة ضمن "حرصنا على تحقيق الانتصار في المواجهات المقبلة" بحسب ما أفاد بعد مباراة الإثنين التي "كانت صعبة وأمام منافس قوي".

وفي الجانب الآخر، يمني الشرطة الذي قدم مباراة كبيرة وكان الطرف الأفضل، النفس بالخروج منتصرا لتعزيز حظوظه بمرافقة الأهلي للدور الثاني.