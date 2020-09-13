الأهلي يريد الابتعاد عن منافسيه بعد انسحاب الوحدة



وستعود كرة القدم الآسيوية للنشاط الإثنين، باستئناف مباريات مسابقة دوري أبطال آسيا في العاصمة القطرية الدوحة، بعد أن تسبب فيروس كورونا المستجد بتأجيل وإلغاء العديد من الأحداث الكروية في القارة وخارجها.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن الوحدة الإماراتي الذي أعلن الخميس انسحابه، بعد إصابة عدد من افراده بكورونا ورفض الاتحاد القاري تأجيل مبارياته.



ويعتمد الأهلي على ثلاثة لاعبين أجانب هم السوري عمر السومة والبرازيلي لوكاس ليما، إلى جانب الألماني ماركو مارين.



وأكد محمد الحارثي المدير التنفيذي للفريق أنّ مهمتهم في البطولة الآسيوية ليست صعبة، وثقتهم في لاعبيهم وجهازيهم الفني والطبي كبيرة، ويسعون دائماً للأفضل.



بدوره يأمل الشرطة الوصول إلى المركز الثاني بعد انسحاب الوحدة والحصول على فرصة التأهل الى الأدوار الإقصائية، لكنه تلقى ضربة موجعة بتعرض أبرز عناصره لاعب الوسط محمد قاسم إلى إصابة في العضلة الخلفية اليمنى ما سيمنعه من المشاركة في المباراة، كما سيفتقد إلى خدمات اللاعب علي يوسف نتيجة إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ويملك الأهلي أربع نقاط في الصدارة مقابل نقطة للشرطة ومثلها لاستقلال الإيراني، وهو ما عزز من حظوظ الأندية المذكورة بعد أن تسبب فيروس كورونا بعدم وصول الوحدة إلى قطر (4 نقاط).



وتوقفت مباريات المسابقة القارية الأولى منذ آذار/مارس الماضي، بسبب الأزمة الصحية التي خلفها انتشار جائحة كورونا.



وتقام مباريات منطقة غرب آسيا بنظام التجمع في قطر بدءاً من الاثنين وفق إجراءات وبروتوكول صحي صارم، من أجل حماية اللاعبين والمنظمين من مخاطر الفيروس، على أن تقام مباريات مجموعتين من الشرق في ماليزيا بدءاً من 16 تشرين الأول/أكتوبر، لكن مكان إقامة المجموعتين الأخريين في الشرق بالإضافة إلى الأدوار الاقصائية لم يُعلن عنها بعد.

وكانت اللجنة المحلية المنظمة لمباريات المسابقة قد عقدت السبت مؤتمراً صحافياً في إستاد الجنوب للكشف عن آخر التحضيرات والترتيبات الخاصة، قبل انطلاق مباريات المجموعات الأربع.



ولفت نائب مدير لجنة المسابقات وقسم فعاليات كرة القدم في الاتحاد الآسيوي افازبيك بير ديكولوف انه من أهم الأوليات لدى الاتحاد القاري كانت استئناف المسابقات بعد غياب طويل، مشيراً إلى امكانية تواجد الجماهير في نصف النهائي أو النهائي في صورة حدوث بعض المتغيرات على وضع انتشار "كوفيد-19"، لكنه أكد على الموقف الرسمي هو اقامة المباريات خلف أبواب موصدة.



وأوضح افازبيك أنه تم تكريس هذه المسابقة للأبطال الذين يناضلون ضد هذا فيروس "كوفيد-19"، وأن الاتحاد الآسيوي أطلق عليها شعار "الأبطال" لأننا نعتقد أن الجميع هم ابطال في مثل هذه الظروف والأوضاع.