الأهلي السعودي يقتنص تأهلاً درامياً

وسجل للأهلي هدافه السوري عمر السومة برأسية رائعة في الدقيقة 69، لكن أيجور سيرجييف عادل في الدقيقة 88.

وعندما بدا أن التأهل بحوزة الفريق الضيف، نجح عبد الرحمن غريب 92 بالتوقيع على هدف الفوز والتأهل الغالي بتسديدة قوية.

وصار رصيد الأهلي 9 نقاط في المركز الثاني خلف السد المتصدر 10، أما باختاكور فأنهى مشاركته في المركز الثالث 8 نقاط، وبیرسبولیس في المركز الأخير بـ7 نقاط.

وفي الدور المقبل يلعب الأهلي ضد مواطنه الهلال ذهاباً في 6-8-2019 وإياباً في 13-8-2019.

والدحيل القطري مع مواطنه السد ذهاباً في 6-8-2019 وإياباً في 13-8-2019.