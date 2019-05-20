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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال آسيا

الأهلي السعودي يقتنص تأهلاً درامياً

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خطف الأهلي السعودي تأهلاً درامياً إلى دور الـ16 من ضيفه باختاكور الأوزبكي بالفوز عليه باللحظات الأخيرة 2-1، في الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال آسيا الاثنين لحساب المجموعة الرابعة.

beIN SPORTS

وسجل للأهلي هدافه السوري عمر السومة برأسية رائعة في الدقيقة 69، لكن أيجور سيرجييف عادل في الدقيقة 88.

وعندما بدا أن التأهل بحوزة الفريق الضيف، نجح عبد الرحمن غريب 92 بالتوقيع على هدف الفوز والتأهل الغالي بتسديدة قوية.

وصار رصيد الأهلي 9 نقاط في المركز الثاني خلف السد المتصدر 10، أما باختاكور فأنهى مشاركته في المركز الثالث 8 نقاط، وبیرسبولیس في المركز الأخير بـ7 نقاط.

وفي الدور المقبل يلعب الأهلي ضد مواطنه الهلال ذهاباً في 6-8-2019 وإياباً في 13-8-2019.

والدحيل القطري مع مواطنه السد ذهاباً في 6-8-2019 وإياباً في 13-8-2019.

 

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