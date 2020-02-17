الأهلي السعودي والوحدة الإماراتي يظفران بالنقاط

وسجل للفائز سلمان المؤشر ثنائية، الأول من ركلة جزاء 17، والثاني 29، فيما سجل هدف الخاسر الوحيد أمير مطهري 22.

وضيّع فوريا غفوري لاعب استقلال طهران ركلة جزاء 41.

وفي المباراة الثانية لحساب ذات المجموعة؛ حقق الوحدة الإماراتي فوزاً قاتلاً على مضيفه الشرطة العراقي بنتيجة 1-0.

ويدين الوحدة بتفوقه إلى لاعبه الكونغولي بول جوزيه مبوكو الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 88 من المباراة التي أقيمت على ملعب فرانسو حريري في أربيل.

وكانت الجولة الأولى في هذه المجموعة قد انتهت بتعادلين بالنتيجة ذاتها (1-1)، وذلك بين الوحدة والأهلي من جهة، والشرطة واستقلال من جهة أخرى.

بهذه النتائح يتصدر الأهلي برصيد 4 نقاط يليه الوحدة بذات الرصيد، ثم استقلال طهران بنقطة واحدة وأخيراً الشرطة بنقطة أيضاً.