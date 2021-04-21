إيقاف لاعب الشرطة العراقي حسام كاظم ثلاث مباريات

قرّر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ايقاف لاعب الشرطة العراقي حسام كاظم ثلاث مباريات وتغريمه ألفي دولار على خلفية حصوله على بطاقة حمراء وطرده في مباراة فريقه أمام الاستقلال الإيراني بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لدوري ابطال آسيا.

وخسر الشرطة أمام الاستقلال بثلاثية نظيفة وقبلها تعثر أمام الدحيل القطري وخسر منه بهدفين دون رد في افتتاح مشواره.

وذكر نادي الشرطة في بيان "تلقينا اليوم الأربعاء إشعارا رسميا من الاتحاد الاسيوي يفيد بإيقاف اللاعب حسام كاظم ثلاث مباريات متتالية وفرض غرامة مالية عليه تبلغ الفي دولار على خلفية طرده في المباراة السابقة أمام الاستقلال الإيراني".

وأضاف البيان "قدمت ادارة النادي استئنافا الى الاتحاد الاسيوي حول العقوبة لتخفيفها نظرا لعدم تعمد اللاعب إصابة منافسه من فريق الاستقلال".

وأفاد نادي الشرطة بان الاتحاد القاري أوقف مبلغ 1500 دولار من العقوبة المالية المفروضة على اللاعب وسيتم استردادها في حال تكرار الحالة ذاتها من قبل اللاعب.