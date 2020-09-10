إصابة بعض من أفراد نادي الوحدة الإماراتي بفيروس كورونا تمنع الفريق من استكمال مواجهات دوري الأبطال

وجاء في بيان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بأن نادي الوحدة الإماراتي "أعلم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعدم قدرته على السفر إلى قطر من أجل استكمال دوري أبطال آسيا (الغرب)، حيث يحتل الفريق حالياً المركز الثاني في المجموعة الأولى، وذلك عقب تأكيد إيجابية نتيجة عدة أفراد من الفريق بفايروس كورونا المستجد".

وأضاف الاتحاد الآسيوي: "قام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بمخاطبة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، لإعلامه بعدم إمكانية الاستجابة لطلبه وطلب النادي بتأجيل مباريات دور المجموعات، وذلك بسبب استكمال الاستعدادات ووصول العديد من الفرق إلى قطر من أجل خوض المنافسة".

وختم الاتحاد الآسيوي: "سوف يتم إحالة الأمر إلى اللجان المختصة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بحسب التعليمات الموضوعة".

واختار الاتحاد الآسيوي دولة قطر لاستضافة مباريات دور المجموعات حتى نصف النهائي بنظام التجمع من مسابقة دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب.

وأفاد الاتحاد في بيان عن "اختيار الاتحاد القطري للعبة، من أجل استضافة مباريات دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة غرب آسيا، وذلك اعتباراً من دور المجموعات وحتى الدور قبل النهائي، والتي تقام خلال الفترة من 14 أيلول/سبتمبر ولغاية 3 تشرين الأول/أكتوبر 2020".

🇦🇪 Al Wahda are unable to travel to Qatar for #ACL2020 after several members of the club tested positive for #COVID19!https://t.co/CiNUazOcG2 — #ACL2020 (@TheAFCCL) September 10, 2020



