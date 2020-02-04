إرجاء مباريات الأندية الصينية بسبب فيروس كورونا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الثلاثاء إرجاء مباريات دوري الأبطال التي تأخذ الأندية الصينية طرفا فيها إلى شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو المقبلين، بعد أن فرضت أستراليا قيودا على السفر على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر إقامة المباريات التي تضم الأندية الصينية في مدينتي بيرث وسيدني الاستراليتين في شباط/فبراير وآذار/مارس إلا إنها أرجئت بسبب القيود الجديدة.

وقال أمين عام الاتحاد الآسيوي الماليزي جون ويندسور في بيان عقب اجتماع طارئ عُقد في مقر الاتحاد في العاصمة الماليزية كوالالمبور "اجتمعنا في ظروف صعبة لإيجاد حلول تسمح لنا بلعب كرة القدم مع ضمان سلامة وحماية اللاعبين، المسؤولين، أصحاب المصالح والجماهير".

وقال جون إن ممثلين من الجمعيات الأعضاء الست المعنية وهي أستراليا، الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، ماليزيا وتايلاند، وافقوا بالإجماع على إرجاء المباريات التي تضم أندية صينية في الجولات الثلاث الاولى من دور المجموعات.

وبناء على القرار، سيلتقي فيسل كوبي الياباني، الذي لعب في صفوفه أسطورة برشلونة الاسباني اندريس انييستا، مع غوانغجو ايفرغريندي الصيني في 26 أيار/مايو، فيما يلتقي بيرث غلوري وسيدني أف سي الاستراليان مع شنغهاي شينوا وشنغهاي سيبغ في 28 و29 نيسان/أبريل على التوالي على أن يلتقي ملبورن فيكتوري مع بيجينغ أف سي في 26 أيار/مايو.

لكن المباراة المقررة بين شيانغراي يونايتد التايلاندي مع بيجينغ في 18 شباط/فبراير الجاري ستقام في موعدها بما أن الفريق الصيني متواجد حاليا في معسكر تدريبي في كوريا الجنوبية وقد لا يوضع في الحجر الصحي.

وبحسب الجدول الموضوع مسبقا، من المقرر إقامة مباريات ذهاب الدور 16 لمنطقة شرق آسيا في 16 و17 حزيران/يونيو على أن تقام لقاءات الإياب في 23 و24 منه.

وكانت السلطات الأسترالية أكدت إصابة 12 شخص بفيروس كورونا المستجد على أراضيها وحظرت الأسبوع الماضي دخول غير الأستراليين القادمين من الصين الى البلاد.

واضطر الاتحاد الآسيوي أمس الى إرجاء كأس آسيا لكرة القدم داخل الصالات إلى موعد يحدد لاحقا، بعد أن كانت مقررة في عشق أباد عاصمة تركمانستان بين 26 شباط/فبراير الجاري والثامن من آذار/مارس المقبل.

وأدى الفيروس إلى إصابة أكثر من 20 ألف شخص ووفاة 425 في الصين حتى الساعة، بعد أن تفشى الوباء من مدينة ووهان وانتقل إلى 24 بلد حول العالم.