أولسان هيونداي ينتصر بالثلاثة على غوانغجو إيفرغراندي

ثلاثية الفريق الكوري الجنوبي تناوب على تسجيلها المجري "مارك كوستا" في الدقيقة الثامنة والعشرين، و"تشو يونغ بارك" في الدقيقة السابعة والخمسين.. و"إي لوك يون" في الدقيقة الثامنة والستين.

ورفع أولسان رصيده للنقطة الرابعة فيما بقي الخاسر دون نقاط.

وبقي جوهور دارول تعظيم الماليزي في الصدارة بسبع نقاط عقب تعادله دون أهداف مع كاوازاكي فرونتالي الياباني (5 نقاط).

وفي المجموعة السابعة تصدر باثوم يونايتد التايلاندي المجموعة بفوزه الكبير على يونايتد سيتي الفلبيني 5-0 وجاءت الصدارة بفارق الأهداف فقط عن ملبورن سيتي الأسترالي الذي تغلّب على جيونام دراغونس الكوري الجنوبي 2-1، إذ يملك كل من باثوم وملبورن سبع نقاط.

ونجح دايغو الكوري الجنوبي في الوصول إلى النقطة السادسة بفوزه 2-1 على أوراوا ريدز الياباني المتصدر للمجموعة السادسة بفارق الأهدافـ، بينما انتهت المباراة الأخرى بين ليون سيتي السنغافوري وشاندونغ تايشن الصيني بالتعادل دون أهداف.



