أوزبكستان تستضيف المجموعتين الثامنة والتاسعة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الاثنين عن اختيار أوزبكستان من أجل استضافة مباريات المجموعتين الثامنة والتاسعة في دوري أبطال آسيا لمنطقة الشرق، والمقررة بين 25 حزيران/يونيو و11 تموز/يوليو 2021.

وقال الاتحاد القاري في بيان إن هذا القرار جاء "ليعلن استكمال عملية اختيار الدول المضيفة لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا، بعدما تم الإعلان سابقاً عن اختيار تايلاند من أجل استضافة مباريات المجموعات السادسة والسابعة والعاشرة".

وتستضيف أوزبكستان أيضاً مباراة الدور التمهيدي بين دايغو الكوري الجنوبي وتشيانغراي يونايتد التايلاندي يوم 23 حزيران/يونيو، حيث يتأهل الفائز من هذه المباراة ليلعب في المجموعة التاسعة إلى جانب بكين الصيني وكاوازاكي فرونتال الياباني ويونايتد سيتي الفيلبيني.

وكانت مباريات الغرب قد أقيمت بنظام التجمع أيضا في السعودية والإمارات والهند، وقد انتهت جولاتها الست.

وتأهل إلى دور الـ16 كل من الاستقلال الطاجيكي، بيرسيبوليس وتراكتور والاستقلال الإيرانية، الشارقة الإماراتي ومواطنه الوحدة، النصر السعودي ومواطنه الهلال.