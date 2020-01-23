أرض محايدة لأندية إيران في الدور التمهيدي

كما كان الاتفاق على إعادة جدولة مباريات باقي الأندية الايرانية في دور المجموعات "لاتاحة الوقت من أجل إعادة تقييم المخاوف الأمنية في البلاد".

وأكد الاتحاد الآسيوي في بيان أن فريقي "شهر خودرو والاستقلال من الجمهورية الاسلامية الايرانية وافقا على خوض مباراتيهما في الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا ضد الرفاع (البحرين) والكويت (الكويت) توالياً في الإمارات العربية المتحدة في 25 كانون الثاني/يناير 2020، بعد مناقشات مع الامين العام للاتحاد الآسيوي داتو ويندسور جون وممثلين عن الأندية في مقر الاتحاد الآسيوي اليوم في كوالالمبور".

تابع البيان "تم الاتفاق أيضاً على إعادة جدولة مباريات الأندية الايرانية على أرضها في دور المجموعات لدوري الأبطال في الجولات الأولى، الثانية والثالثة لتقام خارج أرضها وذلك للسماح بإعادة تقييم المخاوف الأمنية في البلاد".

لكن بعد مناقشات الخميس، نقلت وكالة ايسنا الايرانية عن اسماعيل خليل زاده مدير نادي الاستقلال أن "الاتفاق" يشكل "أخباراً جيدة" للأندية دون الدخول في التفاصيل. فيما أضافت الوكالة أن مباريات الأندية الايرانية على أرضها في الجولات الرابعة، الخامسة والسادسة "ستقام في طهران (الاستقلال وبيرسيبوليس)، اصفهان (سيباهان) ومشهد (شهر خودرو)".





