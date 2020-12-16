برشم يعلّق على فوز الدوحة باستضافة أسياد 2030 من قبل beIN SPORTS December 16, 2020 14:15 2:10 دقيقة قال بطل الوثب العالي القطري معتز عيسى برشم بعد فوز الدوحة باستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 إن الثقة كانت موجودة قبل الإعلان، مشيراً إلى أن ملف الدوحة متكامل من جميع النواحي. مقابلات معتز عيسى برشم دورة الألعاب الآسيوية 2030 -آخر الفيديوهات 0:37 دقيقة حمد الله يفوز بجائزة هداف دوري أبطال آسيا 3:18 دقيقة ريال مدريد في مهمة تحقيق الانتصار الرابع توالياً 0:37 دقيقة مورينيو يشيد بهداف ليستر جيمي فاردي 2:56 دقيقة قمّة من العيار الثقيل بين ليل وباريس سان جيرمان 3:43 دقيقة يوفنتوس يتخطى مستضيفه بارما بسهولة ويهزمه برباعية 3:49 دقيقة إيفرتون يعمق جراح أرسنال ويصعد للوصافة مؤقتاً 0:29 دقيقة ميتز يحقق الفوز على لنس 1:12 دقيقة ألديرفيريلد في حوار خاص مع beIN SPORTS 1:17 دقيقة تيمو فيرنر في حوار خاص مع beIN SPORTS 0:36 دقيقة الاتحاد المصري يفتح تحقيقاً بخصوص منتخب الشباب