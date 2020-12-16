الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية يعلق على فوز الدوحة بشرف استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 من قبل beIN SPORTS December 16, 2020 14:03 1:34 دقيقة أكد الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، بأن حصول الدوحة على شرف استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 لم يكن من فراغ بل كان نتاجاً لعمل كبير دام لنحو 4 سنوات لإعداد هذا الملف. مقابلات الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني القناة الأولمبية دورة الألعاب الآسيوية 2030 -آخر الفيديوهات 0:37 دقيقة حمد الله يفوز بجائزة هداف دوري أبطال آسيا 3:18 دقيقة ريال مدريد في مهمة تحقيق الانتصار الرابع توالياً 0:37 دقيقة مورينيو يشيد بهداف ليستر جيمي فاردي 2:56 دقيقة قمّة من العيار الثقيل بين ليل وباريس سان جيرمان 3:43 دقيقة يوفنتوس يتخطى مستضيفه بارما بسهولة ويهزمه برباعية 3:49 دقيقة إيفرتون يعمق جراح أرسنال ويصعد للوصافة مؤقتاً 0:29 دقيقة ميتز يحقق الفوز على لنس 1:12 دقيقة ألديرفيريلد في حوار خاص مع beIN SPORTS 1:17 دقيقة تيمو فيرنر في حوار خاص مع beIN SPORTS 0:36 دقيقة الاتحاد المصري يفتح تحقيقاً بخصوص منتخب الشباب