الذوادي يتحدث عن الإرث الكبير لاستضافة الأحداث الرياضية في دولة قطر من قبل beIN SPORTS December 16, 2020 17:29 2:14 دقيقة أكد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث بعد إعلان استضافة دولة قطر لدورة الألعاب الآسيوية 2030 اليوم الأربعاء، أن استضافة الأحداث الرياضية العالمية تشكل إرثاً كبيراً ومحطات هامة. تقارير إخبارية حسن الذوادي اللجنة العليا للمشاريع والإرث دورة الألعاب الآسيوية 2030 -آخر الفيديوهات 0:37 دقيقة حمد الله يفوز بجائزة هداف دوري أبطال آسيا 3:18 دقيقة ريال مدريد في مهمة تحقيق الانتصار الرابع توالياً 0:37 دقيقة مورينيو يشيد بهداف ليستر جيمي فاردي 2:56 دقيقة قمّة من العيار الثقيل بين ليل وباريس سان جيرمان 3:43 دقيقة يوفنتوس يتخطى مستضيفه بارما بسهولة ويهزمه برباعية 3:49 دقيقة إيفرتون يعمق جراح أرسنال ويصعد للوصافة مؤقتاً 0:29 دقيقة ميتز يحقق الفوز على لنس 1:12 دقيقة ألديرفيريلد في حوار خاص مع beIN SPORTS 1:17 دقيقة تيمو فيرنر في حوار خاص مع beIN SPORTS 0:36 دقيقة الاتحاد المصري يفتح تحقيقاً بخصوص منتخب الشباب