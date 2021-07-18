تيدي رينير: التواضع من أهم عوامل المحافظة على النجاح من قبل beIN SPORTS July 18, 2021 21:02 11:46 دقيقة قال أسطورة الجودو الفرنسي تيدي رينير إن من أهم عوامل المحافظة على النجاح أن تكون متواضعاً وأن تدرك أنك معرضٌ دائما للخسارة مهما بلغت من القوة. جودو تيدي رينير -آخر الفيديوهات 11:46 دقيقة رينير: التواضع من أهم عوامل المحافظة على النجاح 0:33 دقيقة بوتينتسيفا تنال لقب بطولة بودابست للتنس 0:39 دقيقة زيدانشيك بطلة لدورة لوزان 0:42 دقيقة طواف فرنسا: السلوفيني بوغاتشار يتوج باللقب 2:46 دقيقة كيف عاشت جماهير الأهلي فرحة الفوز بالعاشرة 0:35 دقيقة ألفيس يتطلع لإضافة ميدالية أولمبية لرصيده 0:34 دقيقة فريق الرماية المجري يحطّ الرحال في طوكيو 1:25 دقيقة باخ يجدّد دعوته للجماهير اليابانية لدعم الأولمبياد 1:18 دقيقة المصري كريم حافظ يسعى للتألق في الدوري التركي 1:45 دقيقة التونسي الحدادي يتحدث عن تجربته في الدوري التركي