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دوري أبطال أوروبا
جودو

وفاة أمل الجودو الأميركي في أولمبياد طوكيو عن سن 24 عاما

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أعلن الاتحاد الأميركي للجودو وفاة لاعب منتخب بلاده جاك هاتون الذي كان يُعتبر أحد أفضل فرص الولايات المتحدة للظفر بميدالية في أولمبياد طوكيو العام المقبل، فجأة الأربعاء بعد خمسة أيام عن احتفاله بعيد ميلاده الرابع والعشرين، دون تحديد أسباب وفاته.

twitter@Int. Judo Federation

وقال الاتحاد الأميركي في بيان "بألم شديد جدا، يعلن الاتحاد الأميركي للجودو الوفاة غير المتوقعة للاعب المنتخب الوطني جاك هاتون"، مضيفا "كان جاك واحدا من أفضل لاعبي الجودو الأميركيين وفاز بالعديد من الميداليات في مسابقات مختلفة حول العالم".

وتابع "نعرب عن خالص تعازينا لعائلة هاتون وزملائه في المنتخب الوطني والمدربين والأصدقاء. لقد ترك جاك بصمة لا تمحى لدى كل من حظي بمعرفته، ولن يتم نسيانه".

وكانت أفضل نتيجة في مشوار هاتون حتى الآن فوزه بالميدالية الفضية في جائزة أنطاليا الكبرى (تركيا) في نيسان/أبريل 2018.


 

جاك هاتون
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