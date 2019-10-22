إيقاف الاتحاد الإيراني للجودو لرفض مواجهة اللاعبين الإسرائيليين

وكان الاتحاد الدولي أوقف إيران مؤقتا في 18 أيلول/سبتمبر المقبل، وأكد اليوم إيقافه إلى أجل غير مسمى لإرغامه أحد لاعبيه على الخسارة لتفادي مواجهة لاعب إسرائيلي في بطولة العالم في طوكيو في آب/أغسطس الماضي.

وكان سعيد ملايي، بطل العالم 2018 لوزن تحت 81 كلغ، واجه بحسب الموقع الالكتروني للاتحاد الدولي، ضغوطا من السلطات الرياضية الإيرانية بعد بلوغه مراحل متقدمة في منافسات بطولة 2019، تفاديا لمواجهة الإسرائيلي ساغي موكي. وخسر ملايي في نصف النهائي أمام البلجيكي ماتياس كاس، بينما أحرز موكي الذهبية على حساب كاس في النهائي.

واعتبر الاتحاد الدولي في قراره النهائي الذي أعلنه اليوم الثلاثاء، أن الضغوطات التي مارسها الاتحاد الإيراني تجاه لاعبه ملايي، انتهاكًا للوائحه المتعلقة بـ "احترام الروح الأولمبية (...)، مبدأ الحياد السياسي والعالمية"، وكذلك التلاعب بنتيجة مسابقة.

ونتيجة لذلك، خلصت اللجنة التأديبية إلى أن إيران "سيتم إيقافها عن جميع المسابقات التي ينظمها الاتحاد الدولي للجودو حتى تقدم (الدولة الإيرانية) ضمانات قوية لاحترامها قوانين الاتحاد الدولي للجودو وأن يوافق أعضاؤها على مواجهة اللاعبين الإسرائيليين”.

وتعتبر العقوبة ضربة قوية لإيران قبل تسعة أشهر من أولمبياد طوكيو حيث يعتبر الجودو أحد أبرز نقاط قوتها. ويملك الاتحاد الإيراني مهلة 21 يوما للطعن في قرار الاتحاد الدولي للجودو أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس) التي مقرها في سويسرا.



