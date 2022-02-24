وكان ممدوح مرزوق ضمن فريق المعلقين والمحللين لرياضةِ التنس في قنوات beIN SPORTS منذ عام 2012، وكان أيضاً مدير قطاع الناشئين في الاتحاد القطري للتنس.

وعمل كمدربٍ للمنتخب الكويتي لمدة أربعة عشر عاماً كما شغل منصب المدير الفني لنادي المعادي.

