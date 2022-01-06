والدة دجوكوفيتش غاضبة من إساءة معاملة ابنها في أستراليا من قبل beIN SPORTS January 6, 2022 17:38 1:08 دقيقة عبّرت ديانا دجوكوفيتش والدة النجم نوفاك دجوكوفيتش عن غضبها للطريقة التي يتمّ التعامل بها مع ابنها واصفة إياها بغير الانسانية خاصة في ما يخص مقر الإقامة الذي اعتبرته فظيعا. مقابلات تقارير إخبارية نوفاك دجوكوفيتش ديانا دجوكوفيتش -آخر الفيديوهات 0:42 دقيقة نادال: "نوفاك دجوكوفيتش على علم بالظروف الراهنة" 0:30 دقيقة بعثة المنتخب السنغالي تحطّ الرحال في الكاميرون 0:29 دقيقة إصابة الدولي التونسي حنبعل المجبري بفيروس كورونا 1:22 دقيقة ماكاتير: "ليفربول قادر على المنافسة على اللقب" 1:08 دقيقة والدة دجوكوفيتش غاضبة من إساءة معاملة ابنها 9:09 دقيقة إيفان راكيتيتش في لقاء حصري مع beIN SPORTS 2:58 دقيقة انطلاقة هادئة لفترة الانتقالات الشتوية في إيطاليا 0:30 دقيقة فيروس كورونا يربك استعدادات السنغال لـ"كان 2021" 1:34 دقيقة روسيا تلاقي كندا في نصف النهائي 3:19 دقيقة تواصل فعاليات بطولة ملك الملعب العالمية في الدوحة