فجّر البولندي هوبرت هوركاتش مفاجأة من العيار الثقيل ببلوغه نصف نهائي بطولة ميامي المفتوحة للتنس على حساب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بالفوز عليه بمجموعتين لواحدة.

وتمكن تسيتسيباس الخامس عالمياً من الفوز بالمجموعة الأولى بواقع 6-2، لكن اللاعب البولندي عاد بقوة خلال المجموعة الثانية التي كسبها بواقع 6-3.

وواصل هوركاتش المصنف 37 عالمياً عرضه القوي خلال المجموعة الثالثة لينهيها لمصلحته بواقع 6-4 ويقتطع تذكرة المربع الختامي.

روبليف إلى المربع الأخير

ويلتقي هوركاش في المربع الأخير مع أندري روبليف، الثامن عالمياً، الذي أسقط الاميركي سيباستيان كوردا في مباراة صعبة 7-5، 7-6 (9-7).

وأنهى روبليف المجموعة الأولى لصالحه بعد فترات متقطعة بسبب تساقط الأمطار، قبل أن يحسم المباراة بعد ساعة و39 دقيقة.

وقال روبليف بعد الفوز "ربما عليّ أن أشعر بضغط إضافي كوني الوحيد الذي بقيت من المصنفين العشرة الاوائل (عالميًا). ولكني خسرت ضد هوركاش العام الماضي، باوتيستا فاز عليّ منذ أسبوعين ويانيك سبق أن تغلّب على لاعبين من المصنفين العشرة الأوائل. لذا الجميع قادر على الفوز في النهائي".

وخرج هوركاش فائزًا على روبليف في المباراة الوحيدة التي جمعتهما في دورة روما للماسترز العام الماضي.

ويلتقي في نصف النهائي الآخر باوتيستا أوغوت مع الإيطالي يانيك سينر.

