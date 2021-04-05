وارتقى الشاب البولندي إلى المركز السادس عشر بعد أن تقدم 21 مركزا بفضل تتويجه المتميز بلقب بطولة ميامي المفتوحة للتنس من فئة الألف نقطة بعد تغلبه على الإيطالي يانيك سينير الذي قفز ثمانية مراكز ليصبح في الترتيب 23 عالميا.

