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and I therefore prefer to stay and train in Europe. I know the @usta and @WTA have worked tirelessly to put on a safe event and I wish everyone there a successful tournament 🙏 — Simona Halep (@Simona_Halep) August 17, 2020

وكتبت هاليب بطلة ويمبلدون عبر تويتر "بعد التفكير ملياً في كل الجوانب في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي نمر بها قررت عدم السفر إلى نيويورك للمشاركة في بطولة أميركا المفتوحة".

وأضافت "دائماً قلت إن صحتي ستكون على رأس الألويات عند اتخاذ القرار ولذا فإنني أفضل البقاء والتدرب في أوروبا. أعرف أن الاتحاد الأميركي للتنس والاتحاد الدولي للمحترفات عملاً بلا كلل من أجل ضمان سلامة المشاركين في البطولة وأتمنى للجميع هناك بطولة ناجحة".

وانضمت بذلك هاليب المتوجة الأحد بلقب دورة براغ التي كانت ثاني دورة تنظمها رابطة المحترفات بعد باليرمو الإيطالية إثر توقف قرابة خمسة أشهر بسبب الجائحة، إلى نخبة من اللاعبات اللواتي لن يشاركن في البطولة التي تنطلق في 31 الحالي، أبرزهن حاملة اللقب الكندية بيانكا أندرييسكو والمصنفة أولى الاسترالية آشلي بارتي.

ولدى الرجال، سبق أن أعلن الاسباني رافايل نادال المصنف ثانياً وحامل اللقب أيضاً غيابه عن نسخة هذا العام فيما أكد المصنف أول الصربي نوفاك دجوكوفيتش مشاركته.