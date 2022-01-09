وأظهرت المصنفة عشرون عالميًا حاليًا أنها جاهزة بدنيًا للعودة الى مستوياتها بعد أن أبعدتها الإصابة عن العديد من البطولات الموسم الماضي أبرزها رولان غاروس، ويمبلدون وأولمبياد طوكيو، في تحضير مثالي لأستراليا المفتوحة التي تنطلق في 17 الحالي.

ولم تحقق هاليب أي كأس منذ فوزها بدورة روما في أيلول/سبتمبر 2020، بسبب تمزق في ربلة الساق أدى إلى غيابها عن النصف الثاني من 2021 وسقوطها لفترة وجيزة خارج المراكز العشرين الأولى للمرة الأولى منذ عام 2013.

لكنه ابنة الـ30 عامًا عادت إلى لياقتها الكاملة وأثبتت أنها قادرة على المنافسة على أعلى المستويات، بعد فوزها بلقبها رقم 23 في مسيرتها الاحترافية على ملعب "رود لايفر أرينا" العريق.

وقالت هاليب: "فلنستمر في تحقيق الانتصارات لأني أحب هذا الشعور".

وفي وقت سابق، حققت الأميركية أماندا أنيسيموفا (78 عالميًا) لقب الدورة الثانية في ملبورن بفوزها في النهائي على البيلاروسية ألياكسندرا ساسنوفيتش (107 عالميًا) 7-5، 1-6، 6-4، لتحقق ابنة العشرين عامًا لقبها الثاني في مسيرتها الاحترافية.