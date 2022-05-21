نوري يفوز بلقب بطولة ليون للتنس من قبل beIN SPORTS May 21, 2022 20:10 0:36 دقيقة توج البريطاني كاميرون نوري بلقبِ بطولةِ ليون المفتوحة للتنس بالفوزِ على السلوفاكي أليكس مولتشان بمجموعتين لواحدة 6-3 و6-7 (3-7) و6-1. تقارير إخبارية كاميرون نوري أليكس مولتشان -آخر الفيديوهات 4:26 دقيقة مبابي يواصل المشوار مع باريس سان جيرمان حتى 2025 0:36 دقيقة نوري يفوز بلقب بطولة ليون للتنس 0:29 دقيقة رود يحتفظ بلقب بطولة جنيف بعد نهائي ماراتوني 0:27 دقيقة رينجرز يداوي الخيبة القارية بلقب الكأس 0:31 دقيقة سندرلاند يصعد إلى الـ"تشامبيونشيب" 3:22 دقيقة أنباء عن تجديد مبابي لعقده مع سان جيرمان 5:49 دقيقة 6 أشهر على صافرة بداية مونديال قطر 1:05 دقيقة حديود يتمنى التوفيق للمنتخبات العربية في المونديال 0:38 دقيقة نهائي مرتقب بين برشلونة وليون 1:41 دقيقة أبو شقير: قطر متميزة بتنظيم المنافسات الرياضية