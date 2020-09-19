وبعد مرور ساعتين، تمكن الأرجنتيني المصنف 15 عالمياً من إزاحة نادال، الثاني على العالم، بنتيجة 6-2 و7-5.

وحقق شفارتسمان انتصاره الأول على الماتادور الإسباني الذي فاز في كل مبارياته السابقة أمام اللاعب الأرجنتيني (9 مرات).

ويلتقي شفارتسمان في نصف النهائي مع الكندي دينيس شابوفالوف.

شابوفالوف فاز على البلغاري غريغور ديميتروف بمجموعتين لواحدة، الكندي حسم المجموعة الأولى بستة أشواط لإثنين، وعاد البلغاري في الثانية مُعدلا النتيجة بستة أشواط لثلاثة ، لكن شابوفالوف استعاد زمام الأمور وحسم المباراة بفوزه بالمجموعة الثالثة بستة أشواط لإثنين.