وحسم الماتادور الإسباني المواجهة في نحو ساعة و22 دقيقة بنتيجة 6-1 و6-2.

وضرب الماتادور بقوة من البداية وحسم المجموعة الاولى بسهولة 6-1 وتقدم 3-صفر في الثانية قبل أن ينجح الارجنتيني في كسر إرساله للمرة الأولى في المباراة مقلصاً الفارق إلى 1-3 ثم 2-3، لكن نادال رد التحية في الشوط السابع ليتقدم 5-2 ثم يحسم المجموعة 6-2.

وقال نادال: "كانت بداية جيدة، ومن الجيد دائمًا العودة إلى المنافسة بفوز. أعتقد أنني لعبت مباراة قوية وفعلت الشيء الصحيح وآمل أن أستمر".

وبدا نادال مرتاحاً اليوم من الناحية البدنية، وقال "نعم، أشعر أنني بحالة جيدة. لقد تدربت جيدًا في الأسابيع الثلاثة أو الأربعة الماضية، وبصراحة أشعر أنني بحالة جيدة. يمكنني الفوز، ويمكنني الخسارة، ويمكنني اللعب بشكل أفضل أو أقل. لكن جسديًا وذهنيًا، أنا سعيد بعودتي إلى الملاعب".

وضرب نادال موعداً مع البلغاري غريغور ديميتروف الفائز على الفرنسي جيريمي شاردي 7-6 (7-3) و6-4.

