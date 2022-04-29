نادال يفتتح مشروعًا جديدًا قبل خوض منافسات بطولة مدريد المفتوحة من قبل beIN SPORTS April 29, 2022 12:15 0:48 دقيقة افتتح نجم التنس الإسباني رافاييل نادال مشروعه الجديد "جامعة رافا نادال الرياضية" في مدريد في الوقت الذي يستعد فيه المصنف الرابع عالميا للمشاركة في بطولة مدريد المفتوحة. تقارير إخبارية رافاييل نادال -آخر الفيديوهات 0:39 دقيقة باريس سان جيرمان يحلّ ضيفاً ثقيلاً على ستراسبورغ 0:48 دقيقة نادال يفتتح مشروعًا جديدًا قبل خوض بطولة مدريد 1:30 دقيقة أنيسيموفا تُقصي سابالينكا من منافسات بطولة مدريد 0:31 دقيقة أناضولو إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة السلة 4:53 دقيقة فينورد يكسب الأفضلية على حساب مرسيليا 3:22 دقيقة ليستر سيتي يتعادل مع روما في ذهاب نصف النهائي 3:58 دقيقة لايبزيغ يحقق فوزاً صعباً على رينجرز 4:01 دقيقة آينتراخت فرانكفورت يعود بفوز ثمين من أرض وست هام 3:35 دقيقة قمة يونايتد وتشيلسي تنتهي على وقع التعادل 0:27 دقيقة ليفربول يعلن تمديد عقد مدربه يورغن كلوب