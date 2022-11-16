ألياسيم حسم المباراة بواقع ستة أشواط مقابل ثلاثة في المجموعة الأولى، وستة مقابل أربعة في الثانية، ليحقق الكندي أول انتصار له في المجموعة الخضراء بعد خسارته في الجولة الأولى أمام كاسبر رود.

وعبر النرويجي كاسبر رود إلى نصف نهائي البطولة المقامة في تورينو الإيطالية بفوزه على الأميركي تايلور فريتز بمجموعتين لواحدة.

رود بدأ اللقاء بقوة فتمكن من حسم المجموعة الأولى بستة أشواط لثلاثة قبل أن يعود فريتز وينهي المجموعة الثانية لصالحه بستة أشواط لأربعة فارضا مجموعة فاصلة لكن النجم النرويجي حسمها بشوط كسر التعادل.

