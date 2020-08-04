وقال نادال على حسابه في تويتر "بعد تفكير عميق، قررت عدم المشاركة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة هذا العام. الوضع الصحي لا يزال معقدا جدا في العالم بأجمعه وحالات جائحة كوفيد-19 تتكاثر ويبدو بأننا لم نتمكن من السيطرة عليه حتى الآن".

وأضاف "إنه قرار لم أكن أود اتخاذه لكنني قررت أن أتبع قلبي هذه المرة وفي الوقت الحالي أفضل عدم السفر".

وتقام بطولة فلاشينغ ميدوز من 31 آب/أغسطس حتى الثالث عشر من أيلول/سبتمبر على أن تليها بطولة رولان غاروس بعدها بأسبوعين.

ولم يتردد النجم الإسباني البالغ من العمر 34 عاما في انتقاد روزنامة موسم كرة المضرب بقوله "ندرك بأن الموسم المضربي المقتضب هو فوضوي بامتياز هذا العام بعد توقف أربعة أشهر من دون اللعب".

ومع غياب السويسري المخضرم روجيه فيدرر عن الموسم الحالي بأكمله بعد خضوعه لعملية جراحية في ركبته، فإن البطولة الأميركية ستشهد غياب النجمين عنها سويا للمرة الاولى منذ عام 1999.

وكان نادال صاحب 19 لقبا كبيرا يستطيع معادلة الرقم القياسي المسجل بإسم فيدرر بالذات (20 لقبا كبيرا) لو شارك في البطولة الأميركية.

في المقابل، أكد المنظمون مشاركة الرقم واحد عالميا الصربي نوفاك دجوكوفيتش بحسب اللائحة التي أصدروها الثلاثاء والتي ضمت ستة من اللاعبين العشرة الأوائل من بينهم النمسوي دومينيك تييم والروسي دانييل ميدفيديف واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والألماني الكسندر زفيريف في حين يغيب السويسري ستان فافرينكا بطلة نسخة عام 2016.

وكانت المصنفة أولى عالميا الأسترالية اشلي بارتي أعلنت انسحابها في فئة السيدات من البطولة أيضا الأسبوع الماضي.