وعبر الـ"ماتادور" الإسباني "ملك" الملاعب الترابية إلى ربع النهائي باكتساحه ديميتروف 6-1، 6-1 في غضون 55 دقيقة.

وقال نادال المتوج 11 مرة في مونتي كارلو بعد الفوز "حافظتُ على تركيزي طوال المباراة حتى ولو كانت تسير الامور في صالحي".

وتابع "أحيانًا، من الصعب المحافظة على الأداء عندما لا يكون هناك جماهير. المشجعون يساعدونك على الاستمرار وأنت تريد أن تظهر قوتك".

وتنتظر نادال الذي يستعد للمنافسة على لقب رابع عشر في رولان غاروس الفرنسية الشهر المقبل، مباراة قوية في ربع النهائي مع الروسي أندري روبليف الثامن عالميًا الذي احتاج لساعتين و44 دقيقة للتفوق على مواطن نادال روبرتو باوتيستا أوغوت (11 عالميًا) 7-6 (7/2)، 5-7، 6-3.