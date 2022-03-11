نادال يدعو لحماية الحكام من قبل beIN SPORTS March 11, 2022 16:59 1:21 دقيقة دعا المصنف الرابع عالميا الإسباني رافاييل نادال إلى عقوبات أكثر صرامة فيما يتعلّق بالإساءة للحكام خاصة بعدما قام به المصنف الثالث الألماني ألكسندر زفيريف بالتعدي على حكم في بطولة أكابولكو. مقابلات تقارير إخبارية رافاييل نادال ألكسندر زفيريف -آخر الفيديوهات 1:26 دقيقة كلوب: "المنافسة على اللقب ستكون صعبة" 1:11 دقيقة السد يفوز على الوكرة والريان ينتصر على الشمال 0:34 دقيقة عقوبات بحقّ بعض لاعبي الزمالك 2:33 دقيقة الوداد يعود بفوز ثمين من أرض الزمالك 0:28 دقيقة جون توشاك يغادر وحدة العناية المركزة 3:42 دقيقة مشاركة مكثّفة في فعاليات ماراثون أوريدو 1:21 دقيقة نادال يدعو لحماية الحكام 1:14 دقيقة فونيني يبلغ الدور الثاني في بطولة إنديان ويلز 10:57 دقيقة أوليفييه جيرو في لقاء حصري مع beIN SPORTS 3:21 دقيقة جمهور تشيلسي يعيش لحظات عصيبة