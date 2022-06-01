نادال يثير التكهنات مجدداً حول مستقبله من قبل beIN SPORTS June 1, 2022 15:45 1:06 دقيقة أثار نادال مجددا التكهنات حول مستقبله مع رياضة التنس، معترفا أنه في حال عدم الوصول إلى حل لمشكلة إصابته في القدم فستصبح الأمور أكثر صعوبة وتعقيداً. تقارير إخبارية رافاييل نادال -آخر الفيديوهات 10:23 دقيقة كانتي: "لم نتمكن من الاستمرار" 1:06 دقيقة نادال يثير التكهنات مجدداً حول مستقبله 1:04 دقيقة ليفربول يتلقى آلاف الشكاوى من جماهيره 0:34 دقيقة وست هام يقترب من التعاقد مع المغربي نايف أكرد 3:31 دقيقة المنتخب الفرنسي يستعد للاستحقاقات المقبلة 0:48 دقيقة تقارير - كيليني يقترب من الانضمام إلى لوس أنجليس 0:38 دقيقة كاساتكينا إلى نصف نهائي بطولة كبرى للمرة الأولى 0:47 دقيقة الحكم على زوما بـ180 ساعة من الخدمة المجتمعية 0:58 دقيقة مانشستر يونايتد يعلن رسمياً رحيل بول بوغبا 0:18 دقيقة مباراة إيطاليا والأرجنتين – التغطية الخاصة