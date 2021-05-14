وتقدم نادال الذي خاض مباراة ماراتونية في الدور السابق ضد الكندي دينيس شابوفالوف، 4-صفر في مباراته ضد زفيريف لكن الأخير التقط أنفاسه ليقلص الفارق إلى 4-2 من دون أن يمنع منافسه من حسمها في صالحه.

وقاوم الالماني في المجموعة الثانية وأنقذ نادال 8 فرص لزفيريف لكسر ارساله ليحسم النتيجة في صالحه.

ويلتقي نادال في نصف النهائي الأميركي رايلي أوبلكا المصنف 47 عالميًا الذي تابع مغامرته الناجحة في دورة روما، بفوزه على الأرجنتيني فيديريكو دلبونيس 7-5 و7-6 (7-2).

وقال نادال عن المواجهة "إنه تحد كبير أمام لاعب يؤدي جيدًا ويملك إرسالا لا يُرد تقريبًا".

والفوز هو الرابع لأوبلكا الفارع الطول (2,11 م) وصاحب الارسالات الصاروخية (بلغت سرعتها حتى 230 كلم في الساعة)، في هذه الدورة من دون أن يخسر أي مجموعة أو شوط ارساله مقابل نجاحه في نحو 80 ارسالا ساحقًا.

بليشكوفا في نصف النهائي

وعند السيدات، بلغت التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة تاسعة عالميًا بصعوبة الدور نصف النهائي بفوزها على اللاتفية ييلينا أوستابنكو (49) بنتيجة 4-6، 7-5، 7-6 (7-1).

وتلتقي بليشكوفا تاليًا مع الكرواتية بترا مارتيتش (25) التي تفوقت على الأميركية جيسيكا بيغولا (31) 7-5، 6-4.





