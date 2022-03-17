ورفع ابن الـ 35 عاماً انتصاراته المتتالية إلى 18 منذ بداية 2022.

وقاوم نادال "العملاق" الأميركي البالغ 2.11 م إضافة إلى ارسالاته الصاروخية التي بلغ البعض منها 140 كلم/س.

وحقق الصربي ميومير كيتسمانوفيتش (61) مفاجأة مدوية بفوزه الصعب على الإيطالي ماتيو بيريتيني المصنف سادسا 6-3 و6-7 (5-7) و6-4، ليتأهل للدور ربع النهائي لملاقاة الأميركي تايلور فريتز الذي قلب تأخره بمجموعة أمام الأسترالي أليكس دي مينور إلى فوز 3-6 و6-4 و7-6 (7-5).

وفاز الروسي أندري روبليف السابع على البولندي هوبرت هوركاش 7-6 (7-5) و6-4، ليضرب موعداً مع البلغاري غريغور دميتروف الفائز على الأميركي جون إيسنر 6-3 و7-6 (8-6).

وعند السيدات، تأهلت الرومانية سيمونا هاليب إلى نصف النهائي بفوزها السهل على الكرواتية بيترا مارتيتش 6-1 و6-1.

وضربت هاليب موعداً في نصف النهائي مع البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة رابعة عالمياً والفائزة على الأميركية ماديسون كيز 6-1 و6-صفر في 57 دقيقة.

