الماتادور الذي كان تراجع مؤخرا إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي أنهى المجموعة الأولى لصالحه بسبعة أشواط لخمسة.

وواصل نادال أفضليته منهيا المجموعة الثانية لصالحه أيضا بستة أشواط لأربعة ليحجز مقعده في دور الـ16 حيث سيلاقي الكندي دينيس شابوفالوف.