وحامت شكوك حول قدرة "الماتادور" الإسباني على المشاركة في البطولة التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين في الموسم وتنطلق الأحد في لندن، بعد انسحابه بسبب آلام في عضلات البطن، قبل مباراته في الدور نصف النهائي ضد الكندي دينيس شابوفالوف السبت في باريس.

وعلى رغم ذلك، انتزع الإسباني صدارة التصنيف العالمي الصادر الإثنين، من الصربي نوفاك دجوكوفيتش، للمرة الأولى منذ نحو عام.

وعبر حسابه عبر "تويتر"، أبدى الإسباني البالغ من العمر 33 عاما، عزمه على خوض غمار بطولة الماسترز. وكتب "أمس، خضعت لصورة بالرنين المغناطيسي في مايوركا (إسبانيا) وعلى رغم وجود انتفاخ عضلي في البطن على الجهة اليمنى، سأتوجه إلى لندن".

وتابع "الخميس أو الجمعة، سأبدأ بمعاودة ضربات الإرسال. الهدف هو التمكن من خوض نهائيات الماسترز في لندن. شكرا لدعمكم جميعا".

وكان الإسباني قد أشار لدى إعلان انسحابه، إلى أنه غير قادر على تأكيد مشاركته في البطولة الختامية التي يأمل بإحراز لقبها للمرة الأولى.

وسبق لنادال أن أبدى عزمه أيضا على المشاركة مع منتخب بلاده في مسابقة كأس ديفيس التي تستضيف مدريد نسختها الأولى وفق النظام الجديد، بين 18 تشرين الثاني/نوفمبر و24 منه.

