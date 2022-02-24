وسجل نادال، المصنف رابعاً في الدورة، أفضل بداية موسم في مسيرته بتحقيقه فوزه الثاني عشر توالياً بعدما تخطى بسهولة الأميركي ستيفن كوزلوف 6-صفر و6-3، ليواجه في اختباره التالي الأميركي الآخر تومي بول الفائز بدوره على الصربي دوشان لايوفيتش 7-6 (8-6) و2-6 و7-5.

وقال الإسباني بعد فوزه السهل على كوزلوف، إنه "من المهم دائماً الفوز بأسرع طريقة ممكنة، لكن يبقى الأهم أن تفوز. الليلة فزت بمجموعتين من دون رد وهذه أخبار جيدة. سأحاول أن أكون جاهزاً غداً لمواجهة خصم صعب".

وبلغ مدفيديف ربع النهائي أيضاً بفوزه على الإسباني بابلو أندوخار بسهولة تامة 6-1 و6-2، مواصلاً زحفه نحو إزاحة دجوكوفيتش عن صدارة تصنيف المحترفين.

لكن على الروسي المصنف أول في أكابولكو التعامل مع كل مباراة على حدة والاختبار التالي سيكون الياباني يوشيهيتو نيشيوكا الذي تغلب بدوره على الأميركي تايلور فريتز السابع 3-6 و6-4 و6-2.

وتذمر مدفيديف الأربعاء من "الظروف الصعبة، الرطوبة عالية جداً. وحتى أن لعبنا في الليل، فإن الطقس حار"، معتبراً أنه "كلما حسمنا المباراة بشكل أسرع، كلما كان ذلك أفضل بالنسبة لمباراتك التالية".

ولم يجد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف ثالثاً صعوبة تذكر في بلوغ ربع النهائي بفوزه على الأميركي جيفري وولف 6-1 و6-صفر، ليواجه الأميركي الآخر ماركوس جيرون الفائز على الإسباني بابلو كارينيو بوستا الثامن 6-7 (7-9) و6-4 و7-6 (7-4).

كما بلغ ربع النهائي البريطاني كاميرون نوري بفوزه على الأميركي جون إيسنر 6-7 (2-7) و6-3 و6-4، ليلتقي الألماني بيتر غويوفتشيك الذي تأهل الى هذا الدور من دون أن يلعب بعدما قررت رابطة المحترفين "أيه تي بي" استبعاد مواطنه ألكسندر زفيريف حامل اللقب بسبب ضربه كرسي الحكم عقب خسارة مباراة في الزوجي.