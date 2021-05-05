ولم يقدّم نادال أي هدية إلى ألكاراث في يوم ميلاده الثامن عشر.

ورغم الفارق الشاسع بينهما، حارب المصنف 120 عالمياً ببسالة ونجح في كسر إرسال نادال في الشوط الثاني، لكنه سقط أمام أحد أساطير كرة المضرب في مباراة استمرت ساعة و17 دقيقة.

وضرب نادال موعداً في الدور التالي مع الاسترالي أليكسي بوبيرين الفائز على الإيطالي يانيك سينر 7-6 (7-5) و6-2.

ويسعى ملك الملاعب الترابية لزيادة غلته من الأرقام القياسية في بطولة فرنسا المفتوحة حيث فاز باللقب 13 مرة، علماً أن الفوز المنتظر سيجعله يتخطى السويسري روجيه فيدرر الذي يتقاسم معه الرقم القياسي لعدد الألقاب في بطولات غراند سلام مع 20 لقباً لكل منهما.



