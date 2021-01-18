وكان المصنف ثانياً عالمياً حطم في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي الرقم القياسي السابق للنجم الأميركي جيمي كونورز الذي بقي بين العشرة الأوائل 789 اسبوعاً متتالياً.

ودخل الإسباني نادي العشرة في 10 نيسان/ابريل 2005، قبل قليل من إحراز أوّل ألقابه الـ13 في بطولة فرنسا المفتوحة "رولان غاروس".

800 consecutive weeks.



That’s how long @RafaelNadal has been living inside the Top 10 of the @FedEx ATP Rankings. — ATP Tour (@atptour) January 18, 2021

ولا يزال نادال البالغ 34 عاماً على بعد سنتين ونصف من الرقم القياسي للسويسري روجيه فيدرر، الذي صمد بين العشرة الأوائل لمدة 931 اسبوعا.

ولم يحصل تغيير كبير على لائحة العشرة الأوائل الذين يستعدون لبطولة أستراليا المفتوحة مطلع شباط/فبراير المقبل.

تصنيف السيدات

ولدى السيدات، ارتقت البيلاروسية أرينا سابالينكا للمركز السابع للمرة الأولى في مسيرتها بعد إحراز ثالث القابها نهاية الاسبوع الماضي.

وتوّجت اللاعبة البالغة من العمر 22 عاماً بدورة ابوظبي، على حساب الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا 6-2 و6-2 الأربعاء.

وكانت سابالينكا انهت موسم 2020 بالتتويج في أوسترافا ولينتس.

تصنيف الرجال:

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 12,030 نقطة

2- الإسباني رافايل نادال 9,850

3- النمساوي دومينيك تييم 9,125

4- الروسي دانييل مدفيديف 8,470

5- السويسري روجيه فيدرر 6,630

6- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 5,940

7- الألماني ألكسندر زفيريف 5,615

8- الروسي أندري روبليف 4,164

9- الارجنتيني دييغو شفارتسمان 3,455

10- الإيطالي ماتيو بيريتيني 3,120



تصنيف السيدات:

1- الاسترالية آشلي بارتي 8,717 نقطة

2- الرومانية سيمونا هاليب 7,255

3- اليابانية ناومي أوساكا 5,780

4- الأميركية صوفيا كينن 5,760

5- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 5,260

6- التشيكية كارلوينا بليشكوفا 5,205

7- البيلاروس أرينا سابالينكا 4,580

8- الكندية بيانكا أندرييسكو 4,555

9- التشيكية بيترا كفيتوفا 4,516

10- الهولندية كيكي برتنز 4,505

