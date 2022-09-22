نادال: التنافس مع روجر كان ودياً من قبل beIN SPORTS September 22, 2022 21:38 1:56 دقيقة شدد الإسباني رفاييل نادال لاعب الفريق الأوروبي في كأس لايفر على أن التنافس مع روجر فيدرر كان ودياً، بدوره أشار روجر فيدرر إلى أن اللعب مع نادال أو دجوكوفيتش أمر مميز. فيما أكد البريطاني آندي ماراي أن هذه الأجواء لا تتكرر كل يوم في عالم التنس. مقابلات رفائيل نادال نوفاك دجوكوفيتش كأس ليفر للتنس روجر فيدرر أندي ماراي -آخر الفيديوهات 2:59 دقيقة الجماهير الكندية تتوقع تألق منتخب بلادها في قطر 2:28 دقيقة حصة تدريبية للعنابي في فيينا استعدادا لمواجهة كندا 1:56 دقيقة نادال: التنافس مع روجر كان ودياً 0:43 دقيقة إيطاليا تنهي استعداداتها لمواجهتها أمام إنكلترا 1:59 دقيقة دجوكوفيتش غير متأسف! 0:48 دقيقة موعد انطلاق المرحلة الأخيرة من بيع تذاكر المونديال 0:31 دقيقة المنتخب التونسي يفوز ودياً على جزر القمر 1:24 دقيقة ألمانيا تختتم تحضيراتها لمواجهة المجر 0:43 دقيقة مسابقة جديدة للفوز بتذاكر كأس العالم 0:36 دقيقة إيزاك يغيب عن منتخب السويد بسبب الإصابة