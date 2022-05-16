وكان مدفيديف قد تعرض لإصابة خلال بطولة ميامي ليغيب عن بداية موسم الأراضي الترابية. وقال دانييل إن البداية على الأرضي الترابية لن تكون سهلة لذا فسيكون من الجيد أن يشارك في إحدى البطولات التحضيرية قبل رولان غاروس حيث سيخوض منافسات بطولة جنيف مشيرا إلى أن الظروف ستكون مشابهة تماماً لرولان غاروس

