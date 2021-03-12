موغوروزا تواجه كريتشيكوفا في نهائي دورة دبي من قبل beIN SPORTS March 12, 2021 21:19 1:03 دقيقة ضربت الإسبانية غاربينيي موغوروزا، المصنفة تاسعة في البطولة، موعداً مع التشيكية باربورا كريتشيكوفا في نهائي دورة دبي للتنس. دورة دبي للتنس غابرين موغوروزا باربورا كريتشيكوفا -آخر الفيديوهات 1:03 دقيقة موغوروزا تواجه كريتشيكوفا في نهائي دورة دبي 0:34 دقيقة الريان يحسم المواجهة الكلاسيكية أمام العربي 1:19 دقيقة باسيلاشفيلي: "ازدادت ثقتي بنفسي" 1:46 دقيقة باريس سان جيرمان يمدد عقد أنخل دي ماريا 0:39 دقيقة باسيلاشفيلي يبلغ نهائي بطولة قطر إكسون موبيل 0:48 دقيقة لاتسيو يحقق فوزاً هاماً وصعباً على كروتوني 1:35 دقيقة أغوت: "بطولة قطر إكسون موبيل قريبة من قلبي" 0:48 دقيقة باوتيستا أغوت يطيح بحامل اللقب أندري روبليف 0:45 دقيقة تقارير: وكيل أعمال كريستيانو تواصل مع ريال مدريد 0:30 دقيقة موتسيبي يدعو "الأفارقة" للوحدة والتضامن