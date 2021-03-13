وهو اللقب الأول للاعبة المصنفة 16 عالمياً منذ أن فازت بدورة مونتيري المكسيكية في نيسان/أبريل 2019.

وقالت موغوروزا: "إنه انجاز رائع. دأبت على القدوم إلى هنا لأعوام عدة توالياً وكنت أشعر أني قريبة (من الفوز)، ولكن لم يكن ذلك كافياً. اليوم تمكنت من رفع كأس الفوز".

وتابعت "أنا سعيدة جداً بعد خسارتي لبعض المباريات النهائية على التوالي، للفوز بهذه".

وكانت موغوروزا أقصت في نصف النهائي البلجيكية إيليز مرتنس، ووصلت إلى النهائي الثالث لها منذ بداية العام الحالي.

كما رفعت موغوروزا التي تتلمذت على يد مواطنتها الشهيرة كونشيتا مارتينيز عدد ألقابها بالمجمل إلى ثمانية.



