كونتافيت المتأهلة سلفاً حاولت التقدم في المجموعة الأولى لكن موغوروزا حسمتها بستة أشواط مقابل أربعة.

وواصلت الإسبانيةُ إحكام قبضتها على مجريات المجموعة الثانية لتنِيها بذات النتيجة ملتحقة ً بالإستونية كونتافيت في المربع الذهبي كثانية عن المجموعة الثانية.

وبفوز موغوروزا، ودعت التشيكية كارولينا بليشكوفا المنافسات، على الرغم من انتصارِها على موَاطنتها باربورا كريتشيكوفا بمجموعتين لواحدة.

البداية كانت لمصلحة كريتشيكوفا المصنفة الثالثة عالمياً التي حسمت المجموعة الأولى بسهولة بالغة بواقع ستة أشواط دون رد لتنتفض بليشكوفا المصنفة الرابعة عالمياً في المجموعة الثانية وتحسمها بستة أشواط لأربعة، قبل أن تواصل صحوتها في المجموعة الحاسمة وتنِيها بستة أشواط لأربعة أيضاً.