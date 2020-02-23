فراس بن أحمد

تصوير: سامر الرجال

ووجدت اللاعبة الإسبانية، التي فشلت في الفوز ببطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب أمام الأميركية صوفيا كينين هذا العام، صعوبة بالغة في الفوز على المصنفة 71 عالمياً بنتيجة 7-5 و5-7 و6-3 في مباراة استمرت لنحو 3 ساعات في الملعب الرئيسي لمجمع خليفة للتنس والاسكواش.

وتلعب موغوروزا في الدور 32 مع اللاعبة الأسترالية أيلا توملجانوفيتش، المصنفة 55 عالمياً، التي أزاحت مواطنتها بريسيلا هون بمجموعتين دون رد 6-2 و6-4.

وضربت الألمانية لورا سيغموند، 73 عالمياً، موعداً مع الأسترالية آشلي بارتي، الأولى عالمياً، بعد أن فازت على الكزاخية ياروسلافا شفيدوفا 6-3 و6-2.

وستواجه التشكية كارولينا بلسكوفا، الثالثة عالمياً والمتوجة بلقب البطولة في عام 2017، في الدور الثاني الأميركية برناردا بيرا، 64 عالمياً، التي تجاوزت عقبة الفرنسية كارولين غارسيا، 47 عالمياً، بنتيجة 6-3 و6-1.

وتمكنت الأميركية أماندا أنيسيموفا، المصنفة 29 عالمياً، من حجز بطاقة العبور على حساب الروسية إيكاترينا ألكسندروفا، 25 عالمياً، 6-3 و7-6 (7 – 4) لتواجه في الدور 32 الأوكرانية يلينا سفيتولينا، السادسة عالمياً والخامسة في المنافسات.

وعبرت الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا، 39 عالمياً، عقب فوزها على حساب الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش، 38 عالمياً، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة 7-6 ( 8 – 6) وصفر-6 و6-3.

وستلاقي الروسية كوديرميتوفا في الدور القادم مع السويسرية بيلندا بنسيتش، الرابعة عالمياً.

وتأهلت التشيكية كارولينا موتشوفا، المصنفة 27 عالمياً، إلى الدور الثاني بعد فوزها على البولندية ماغدا لينيت بنتيجة 6-3 و6-1 لتواجه الهولندية كيكي بيرتينز، الثامنة عالمياً.

وفي باقي المواجهات، فازت اللاعبة الروسية سفتلانا كوزنتسوفا، 46 عالمياً، على التركية تشالا بويوكاكاتشاي، المشاركة ببطاقة دعوة، بنتيجة 6-2 و6-2 والبلجيكية أليسون فان يوتفانغ، 48 عالمياً، على السلوفينية بولونا هيركوغ 6-2 و6-2 واللاتفية يلينا أوستابينكو، المصنفة 42، على السويسرية جيل تيشمان، 68 على العالم، بصعوبة بالغة 7-5 و2-6 و7-5.