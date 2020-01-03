مقترح جديد من دجوكوفيتش ونادال بشأن بطولات التنس January 3, 2020 14:34 1:19 دقيقة أكد المصنف الأول عالميا الإسباني رافاييل نادال ووصيفه الصربي نوفاك دجوكوفيتش على ضرورة دمج مسابقتي كأس ديفيس للتنس وكأس رابطة محترفي التنس في بطولة واحدة ليتمكن اللاعبون من المشاركة بشكل فاعل في البطولة وليحظى الحدث بأفضل تسويق ممكن. مقابلات دجوكوفيتش رافاييل نادال -آخر الفيديوهات 1:19 دقيقة مقترح جديد من دجوكوفيتش ونادال بشأن بطولات التنس 0:24 دقيقة ضربة موجعة لأستون فيلا ! 0:37 دقيقة إبراهيموفيتش جاهز لمساعدة ميلان على النهوض ! 2:23 دقيقة شابوفالوف يُسقط تسيتسيباس 3:11 دقيقة زيارة لافتة لدجوكوفيتش وبارتي لمحميات "دب الكوالا" 3:21 دقيقة نجوم بين مطرقة التمديد وسندان الرحيل 2:04 دقيقة برشلونة الأكثر إنفاقاً وريال مدريد ثانياً 1:47 دقيقة صفقة انضمام الحارس نوبل لبايرن ميونيخ تثير الجدل 2:02 دقيقة خسائر تشيلسي في 2019 بلغت 128 مليون دولار 11:48 دقيقة موجز الأخبار